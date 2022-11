Roubo de carro com refém termina com suspeitos mortos e presos; perseguição iniciou no Sideral

Uma perseguição policial causou agitação durante a madrugada nesta quinta-feira, 17. Um grupo de quatro assaltantes foi avistado pela Polícia Militar (PM) roubando um carro e fazendo o dono do veículo de refém, no conjunto Sideral, bairro do Coqueiro, em Belém. Em fuga, o grupo seguiu em direção à avenida Mário Covas, acabando cercado pelos militares. Houve troca de tiros e dois suspeitos foram baleados. Um deles morreu. Outros dois envolvidos foram presos em flagrante. O dono do veículo saiu ileso de toda a ação. Arma e simulacros foram apreendidos.

Por volta das 2h30 desta quinta-feira, policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados por outra guarnição, do 24º BPM, informando sobre o roubo de um carro modelo HB20, de cor branca, que estava acontecendo no conjunto Sideral. Quatro suspeitos e a vítima encontravam-se no interior do veículo que, ao ser abordado, disparou em fuga, em direção à avenida Mário Covas.

Viaturas dos dois batalhões iniciaram a perseguição policial e conseguiram cercar o carro em fuga. Neste momento, os assaltantes atiraram contra os militares que, revidando também com tiros, acabaram baleando dois dos suspeitos. Outros dois foram presos. Os assaltantes feridos foram identificados como Wesley Mesquita da Silva e Guilherme Mesquita da Silva. Eles foram levados ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, porém, Wesley não resitiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Guilherme segue internado.

Os assaltantes presos foram identificados como João Vitor Carvalho da Silva, de 18 anos, e Wellington Silva Castro, de 26 anos. Eles foram autuados em flagrante. O crime foi registrado na Seccional da Marambaia. O dono do veículo não sofreu nenhum ferimento e presta as devidas declarações à polícia para cumprimento dos procedimentos legais.

Ao fim da ação, foram apreendidos materiais de posse dos suspeitos: dois simulacros de pistola, uma arma calibre 12, três munições picotadas e uma faca. A polícita também apreendeu o celular e o carro da vítima para passar pelos protocolos legais.