Mais de 6 quilos de drogas são apreendidos em Marabá; material seria comercializado na cidade

Mais de seis quilos de entorpecentes foram encontrados dentro de uma casa em Marabá, no sudeste do Pará, junto a um caderno de contabilidade do tráfico e a equipamentos de pesagem e embalagem de drogas. A apreensão foi feita na quarta-feira, 16, pela Polícia Civil do Pará (PC), em ação conjunta com equipes da Superintendência Regional do Sudeste Paraense (10ª RISP) e o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI).

As drogas foram encontradas em um imóvel localizado no Bairro São Félix que, no momento da abordagem policial, encontrava-se sem nenhum morador. Os policiais identificaram e apreenderam tabletes e porções de diversos tipos de drogas, além de um caderno com a contabilidade do tráfico e apetrechos para pesagem e embalagem do material lícito.

Após a pesagem dos entorpecentes encontrados, foram constatadas, aproximadamente, 6,2kg de drogas, divididas em 2,1kg de cocaína, 1,8kg de crack e 2,3kg de maconha. Todo o material apreendido foi apresentado na Seccional Urbana de Marabá para os procedimentos cabíveis. Diligências seguem a fim de identificar as pessoas envolvidas no esquema de tráfico de entorpecentes.