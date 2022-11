Importunação sexual via mensagem: PC faz busca e apreensão na casa de estudante de Medicina em Belém

Nesta quinta-feira, 17, equipes da Polícia Civil do Pará (PC) cumprem mandado de busca e apreensão na casa de um estudante de medicina, que não teve a identidade divulgada, suspeito de envolvimento em uma série de casos de importunação sexual praticados por meio de aplicativos de mensagem. A 'Operação Carpe' faz parte da investigação de várias denúncias feitas por estudantes universitárias desde março deste ano. O mandado é cumprido por equipes da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis da PC, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município de Belém.

O cumprimento do mandado ocorreu na residência de um estudante de medicina, em Belém. As investigações apontam que, em março deste ano, várias estudantes universitárias compareceram à Deam Belém para denunciar que estavam sofrendo importunação sexual por meio de um aplicativo de mensagens, no qual o investigado enviava fotos de conteúdo pornográficos para as vítimas, utilizando de complexa engenharia social para o cometimento dos crimes.

Polícia fará a análise dos equipamentos apreendidos em busca de provas. (Divulgação / Polícia Civil)

Após as denúncias, um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso e identificar a autoria do crime. A investigação contou com o apoio de equipes do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) da PC. Durante a busca e apreensão domiciliar, foram apreendidos aparelhos celulares e um computador para posterior análise pericial e levantamento de informações que colaboram com o trabalho investigativo.

A Polícia Civil diz que as diligências serão continuadas com o objetivo de levantar informações que possibilitem comprovar a autoria do crime e responsabilizar o suspeito e reforça: "Qualquer tipo de violência ou abuso contra a mulher podem ser denunciados por meio 190 do Ciop, o canal do Disque-Denúncia, pelo número 181, ou pelo aplicativo WhatsApp da Iara, pelo número 91 98115-9181. Além disso, as denúncias também podem ser feitas em qualquer unidade policial, além das delegacias especializadas de atendimento à mulher. Em Belém, a Deam fica localizada na Travessa Mauriti, número 2393".