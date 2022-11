Menina de 8 anos morre por suspeita de estupro em Parauapebas

Uma garota de 8 anos morreu, na manhã desta quarta-feira (16), em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ela estava no Hospital Municipal desde terça (15), quando deu entrada com fortes dores de cabeça e com lesões na genitália. A principal suspeita do hospital é de que ela tenha sido estuprada. Ninguém foi preso ou detido até a tarde desta quarta-feira.

Por volta das 10h de terça, a criança acordou reclamando de dores de cabeça. A mãe não pensou em nada de mais e deu um medicamento comum. Como a dor não passou, deu outros remédios. Nada ajudou e então a levou ao Hospital Municipal de Parauapebas. Durante os exames, foi constatada a lesão genital. Ela também apresentava hiperemia, que é um aumento súbito e não natural da circulação sanguínea numa mesma região.

Na manhã desta quarta, a família foi comunicada que a garota não resistiu. O caso foi repassado para Delegacia Especializada no Atendimento da Criança e do Adolescente (Deaca) e pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas. Por nota, a Polícia Civil informou que o caso "é investigado sob sigilo. Perícias foram requisitadas. Diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações sobre a ocorrência".

O corpo da criança foi encaminhado para a Polícia Científica do Pará (PCP) analisar e identificar se de fato houve estupro e quais as condições que levaram ao óbito da criança. Ainda por nota, a Polícia Civil informou que somente após as perícias a tese de estupro pode ser formalmente investigada, mas o inquérito já foi instaurado.