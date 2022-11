Polícia Federal prende estuprador no Aeroporto Internacional de Belém

A Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão nesta quarta-feira (9), no Aeroporto Internacional de Belém. O preso era um passageiro vindo de Santa Catarina com destino final na capital paraense. Ele teve mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) pelo crime de estupro de vulnerável.

A prisão foi feita por meio de investigação da inteligência do Núcleo de Polícia Aeroportuária da Polícia Federal. O alvo – morador do bairro do Tapanã - foi abordado ainda dentro da aeronave, logo após a aterrissagem, por volta das 23h20, e encaminhado ao sistema prisional paraense.

Prisão para quem comete estupro

Segundo o site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Território (TJDFT), a pena para quem comete o crime de estupro pode variar de 6 a 10 anos de prisão. Em casos de lesão corporal grave ou a vítima ter entre 14 e 18 anos, a pena é aumentada de 8 a 14 anos; caso termine em morte, a sentença pode passar de 12 a 30 anos de reclusão.