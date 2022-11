Suspeito de estuprar adolescente com deficiência é preso em Altamira

Um homem foi preso, na manha de quinta-feira (10), em Altamira, no sudeste do Pará, acusado de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 16 anos com deficiência. A violência ocorreu no mês de agosto, em Vitória do Xingu. Após o crime, ele fugiu da cidade. As informações são do Confirma Notícia.

VEJA MAIS

Segundo apurado pelo site junto à Polícia Civil, o suspeito teria fugido do município onde cometeu o crime. Durante as investigações, a polícia conseguiu localizar o homem em Altamira, onde ele estava morando e trabalho. O homem estava a caminho de um banco no centro da cidade quando foi cumprido o mandado de prisão.

O acusado foi preso em flagrante e encaminhado para a Seccional Urbana de Altamira onde continua preso. Ele deve ser transferido para o Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu. Em nota, A Polícia Civil informa que o preso passa pelos procedimentos cabíveis e está à disposição da justiça.