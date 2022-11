Corpo na rodovia: motociclista é encontrado morto na BR-230 próximo à Medicilândia no Pará

Pessoas que passavam pela rodovia BR-230, próximo ao município de Medicilândia, no sudeste do Pará, nesta quinta-feira, 17, localizaram o corpo de uma pessoa do sexo masculino estirado na pista próximo a uma motocicleta. A Polícia Civil do Pará (PC) investiga a causa da morte. Com informações do Confirma Notícia.

A vítima ainda não foi identificada. Pessoas que avistaram o corpo no local relataram que ele estava há poucos metros de uma motocicleta com placa de Altamira. Informações preliminares dão conta de que o homem estava trafegando pela rodovia quando teria sofrido um acidente. Uma das rodas do veículo ficou torta, que pode ter sido resultado de uma colisão com outro veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local já encontrou a vítima sem vida. A Polícia Civil deve investigar se há

outras pessoas envolvidas no acidente que não teriam prestado socorro ao motociclista.

A redação integrada de O Liberal acompanha o caso junto à Polícia Civil.

Quaisquer informações que possam ajudar a esclarecer o que aconteceu podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar