Homem é preso duas vezes por furtar picanha em supermercados no sudeste do Pará

A preferência por picanha fez um homem ser preso duas vezes em menos de uma semana por furto da carne bovina. O caso ocorreu em Tucuruí, no sudeste do Pará. O preço total dos produtos roubados soma quase R$ 300. As informações são do Portal da Cidade de Tucuruí.

VEJA MAIS

Duas redes de supermercados da cidade foram alvo do suspeito, identificado como Eduardo da Costa Barbosa. No último dia 4, o acusado foi detido após entrar em um supermercado e furtar uma bandeja onde estavam duas peças de picanha ao preço de R$ 120. No dia seguinte, ele foi liberado.

Já na manhã de quinta-feira (10), Eduardo voltou a ser preso após uma guarnição da Polícia Militar identificar uma atitude considerada suspeita. Ao ser abordado, ele carregava uma sacola com peças de picanha. Os itens totalizaram R$ 163,95 e estavam sem a nota de compras. Ao todo, o prejuízo custou R$ 283,95 aos estabelecimentos. O acusado confessou ter furtado as peças.

foi encaminhado e colocado à disposição da Justiça mais uma vez.

Segundo informações da Polícia Militar do Pará (PM/PA), o suspeito foi conduzido pelos militares para a à 15ª Seccional Urbana de Polícia para a realização dos procedimentos cabíveis e foi colocado à disposição da Justiça mais uma vez.

Confira a nota na íntegra:

A Polícia Militar do Pará prendeu um homem em Tucuruí na manhã desta quinta-feira (10) após ele furtar peças de picanha de um supermercado. O suspeito já havia sido preso por furto de carne e foi conduzido pelos militares para a Delegacia de polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.