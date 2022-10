Jovem foi degolado enquanto dormia após noite de bebedeira

Um homem foi morto em um terreno na rua Getúlio Vargas, no bairro Jardim Colorado, em Tucuruí, sudeste paraense. O corpo de Leonardo Soares, 23 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (4), dentro de uma rede e com um corte profundo no pescoço, possivelmente feito com uso de um facão. Populares que passavam pelo local, por volta das 7h30, avistaram o cadáver e acionaram a polícia. Não há detalhes sobre o crime e, até o início da noite desta terça-feira, ninguém havia sido preso.

VEJA MAIS

De acordo com informações de moradores da área, antes de ser assassinado Leonardo estava bebendo com um grupo de amigos - que não tiveram os nomes divulgados - em uma casa que fica próxima do local onde o corpo foi encontrado. Depois de algumas horas ele teria resolvido deitar em uma rede atada a uma árvore que fica ao lado do imóvel. As circunstâncias do crime levam a crer que ele tenha sido morto enquanto dormia e não esboçou reação por estar alcoolizado.

Policiais civis e militares que estiveram na cena do crime colheram informações de testemunhas, entre elas o grupo que bebia em companhia da vítima. No local, havia muito sangue. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Tucuruí. Diligências também estão sendo feitas para coletar mais informações que ajudem no trabalho investigativo.