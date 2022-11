24 Elefantes 'ficam bêbados' após ingerirem licor; vídeo

Cerca de 24 elefantes "ficaram bêbados" após ingerirem um licor tradicional da Índia, chamado "Mahua", que tem teor alcoólico de até 45%. O caso aconteceu no dia 9 de novembro, no estado de Odisha, e foi registrado por moradores que haviam deixado os potes no meio da floresta para fermentar.

VEJA MAIS

Segundo informações do Extra, assim que os moradores retornaram para pegar os potes, encontraram os elefantes, incluindo alguns filhotes, dormindo perto dos recipientes, que estavam quebrados e vazios. "Tentamos acordar os animais, mas não conseguimos. O departamento florestal foi informado", disse Naria Sethi, uma das moradoras. Veja o vídeo:

De acordo com o executivo-chefe da ONG indiana "Wildlife SOS", Kartick Satyanarayan, os animais são atraídos pelo cheiro e "adoram" o sabor. Em 2020, a revista Biology Letters publicou que os elefantes não conseguem metabolizar o álcool, por isso podem ficar bêbados até mesmo com pequenas quantidades.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de Oliberal.com)