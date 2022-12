Gato leva cabeça de jacaré de 'presente' e assusta tutora; vídeo

Não é novidade que os felinos costumam "presentear" seus donos com alguma presa ou brinquedo, mas o gatinho Burnt Toast - torrada queimada em tradução livre - resolveu levar a cabeça de um jacaré em decomposição que achou no quintal para a sua tutora, Wendy Wiesehuegel. O caso inusitado aconteceu no dia 27 de novembro e foi noticiado pelo canal internacional Fox.

Segundo Wendy, o animal entrou no quintal de casa arrastando os restos mortais do jacaré como se fosse um troféu. "Ele estava muito orgulhoso de si mesmo", disse ela sobre a cena, afirmando que estava observando o bichano brincar com um objeto estranho, mas difícil de ser identificado.

Como a casa fica à beira do lago Keesus, em Wisconsin, ela acreditou que Burnt Toast estava tentando fisgar um peixe grande das águas. No entanto, foi surpreendida com cabeça de um jacaré morto. "Eu me abaixei e pensei: 'Isso não é um peixe. Isso é um jacaré'. Fiquei meio empolgada no começo porque é uma situação que raramente acontece por aqui", completou ela. Veja:

Logo depois de presenciar a cena bizarra, Wendy buscou ajuda do diretor de conservação do Departamento de Recursos Naturais, Tim Aspenson, para verificar se o crânio realmente era de um animal de verdade ou se tratava de uma cabeça decorativa.

Para o profissional, o crânio ainda precisa ser analisado, mas provavelmente é de um jacaré real de aproximadamente um metro, algo incomum para a região, já que os jacarés dos Estados Unidos habitam os pântanos dos estados do Sul.

(Estagária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)