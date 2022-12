Homem encontra cobra de 2,5 metros em gaveta ao trocar de roupa; entenda

Um homem que mora em Brisbane, na Austrália, e não teve a identidade revelada, foi surpreendido por uma cobra píton-tapete que estava escondida em sua gaveta de roupas. Apesar do susto, ele conseguiu reconhecer que a espécie não é peçonhenta e a removeu de casa com as próprias mãos.

Segundo a mídia local, o australiano contou que acordou e, ao abrir a gaveta do guarda-roupas para pegar uma calça, se deparou com o réptil, que media cerca de 2,5 metros. Para a sorte do homem, a espécie não é considerada venenosa e também é bastante comum na Oceania.

“Acordei e encontrei uma cobra escondida na minha gaveta. Ela foi bastante amigável, rastejou pelo meu braço e eu a deixei voltar para o mato”, relatou.

A Austrália é conhecida por ser um dos países com mais espécies de cobra do mundo - são quase 140 - que surgem principalmente em épocas de clima quente.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)