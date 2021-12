VÍDEO: Cobras píton se enroscam em biólogo em serpentário

O biólogo Wanderley Rodrigues chamou a atenção nas redes sociais após circular um vídeo que mostra duas cobras píton atacando o profissional, em um serpentário do Instituto Vital Brazil Niterói, na última quinta-feira (16). O Homem, no entanto, manteve a calma até conseguir se livrar da situação. As informações são do portal Metrópoles.

O acidente aconteceu quando o biólogo alimentava os animais, que se enroscaram na perna dele.

“Sou um dos responsáveis pela alimentação e manutenção das serpentes. Eu e todos os outros aqui somos treinados para isso, para lidar com este tipo de situação. Não fui mordido e nem fiquei com qualquer tipo de ferimento”, conta Wanderley. “Sabia que, se fizesse força, a cobra poderia apertar mais. Ficou tudo bem no final. Eu e a cobra estamos bem!”, comemora.

Wanderley ressalta que o acidente do qual ele escapou só aconteceu porque a situação faz parte dos riscos naturais do trabalho no serpentário e que, para isso, são ensinadas técnicas para evitar situações graves.