Casa Branca diz que Trump quer acabar com a guerra em Gaza, mas que prioridade é liberar reféns

A secretária de Comunicação e porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, comentou, durante coletiva de imprensa no período da tarde desta segunda-feira, 30, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende acabar com a guerra na Faixa de Gaza, mas ainda tem como prioridade liberar os reféns israelenses. Sobre o conflito entre Israel e o Irã, a porta-voz esclareceu que Trump não esteve em contato direto com autoridades do país, que está sob responsabilidade do enviado especial Steve Witkoff.

Leavitt revelou que o governo está trabalhando em datas para uma visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mas esclareceu que nada foi definido até o momento.

A porta-voz também confirmou que Trump pretende retirar sanções sobre a Síria para apoiar seu desenvolvimento "pacífico e trazer estabilidade para a região". Contudo, o alívio não deve incluir grupos apoiados pelo Irã, organizações terroristas - como o Estado Islâmico - e aliados do ditador Bashar al-Assad.

Sobre políticas domésticas, Leavitt afirmou que Trump irá inaugurar um novo centro de detenção de imigrantes na Flórida nos próximos dias, nomeada Alligator Alcatraz.

O centro ficará afastado da área urbana e será "cercado por jacarés", como sugere o nome em inglês.

A porta-voz também acusou Harvard de "violar gravemente os direitos humanos de estudantes judeus" e que, por isso, o governo continuará iniciativas contra a universidade.

Ao ser questionada, Leavitt disse que o presidente norte-americano não quer o candidato democrata Zohran Mamdani eleito como prefeito de Nova York. "Trump está disposto a trabalhar com todos, mas condena comunistas", afirmou.