G7 reforça apoio a cessar-fogo Irã-Israel e exige que iranianos retomem cooperação com AIEA

Em comunicado conjunto divulgado nesta segunda-feira, 30, os ministros das Relações Exteriores do G7 expressaram apoio ao cessar-fogo entre Irã e Israel, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pediram que "todas as partes evitem ações que possam desestabilizar ainda mais a região".

"Reafirmamos que a República Islâmica do Irã jamais poderá possuir armas nucleares", diz o comunicado dos representantes do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, EUA e da União Europeia (UE). Os ministros instaram Teerã a "se abster de retomar suas atividades de enriquecimento injustificadas" e exigiram a retomada das negociações para um acordo "abrangente, verificável e duradouro" sobre seu programa nuclear.

Os países do G7 também cobraram que o Irã "retome urgentemente a cooperação plena com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)", oferecendo "acesso aos inspetores da AIEA" e informações verificáveis sobre todo material nuclear em seu território. Eles ainda condenaram os apelos no Irã pela "prisão e execução do diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi".

O G7 reiterou o papel central do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), destacando ser "essencial que o Irã continue sendo parte do tratado e implemente plenamente suas obrigações". O grupo reafirmou o compromisso com a estabilidade no Oriente Médio e afirmou que Israel tem o direito de se defender.

Reunidos em Haia em 25 de junho, os ministros também destacaram o papel de mediação do Catar. "Apreciamos o importante papel do Catar na facilitação do cessar-fogo e expressamos nossa total solidariedade ao Catar e ao Iraque após os recentes ataques do Irã e de seus representantes e parceiros contra seus territórios", afirmaram.