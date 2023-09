Caçador de javali morre atingido por tiro durante evento de caça

Um caçador morreu após ser atingido por um tiro durante um evento de caça a javalis, ocorrida na manhã da última quinta-feira (07), em uma região isolada de Minas Gerais. A vítima, identificada como João Lúcio Paunielli, de 43 anos, foi atingido no peito por um disparo supostamente acidental.

Segundo as investigações, João Lúcio participava do evento de caça junto com, ao menos, sete pessoas. Testemunhas afirmam que a área é de difícil acesso e que haviam várias abelhas nas redondezas, dificultando o desempenho dos participantes.

A morte de João foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas o corpo foi removido apenas horas depois pelo Corpo de Bombeiros do Posto Avançado de Campos Altos/MG. Para chegar até a vítima, os profissionais precisaram atravessar um terreno alagadiço de cerca de 200 metros, com o nível de água até a cintura.

Até o momento, as autoridades trabalham com a hipótese de tiro acidental.

