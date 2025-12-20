Passageiros acusam família de embarcar idosa morta em voo na Espanha

Passageiros de um voo que seguiria de Málaga, na Espanha, para Londres, no Reino Unido, acusaram uma família britânica de tentar embarcar com uma mulher de 89 anos que já estava morta. A companhia aérea EasyJet negou a acusação, afirmando que a passageira faleceu antes da decolagem.

De acordo com o jornal britânico The Sun, a idosa era transportada em uma cadeira de rodas por cinco familiares. Eles já estavam dentro do avião, que chegou a taxiar na pista para decolar, quando comissários de bordo notaram que a mulher estava morta. O voo, que tinha previsão para 11h15, atrasou quase 12 horas.

Nas redes sociais, passageiros relataram que um funcionário da EasyJet chegou a questionar o estado de saúde da mulher no momento do embarque. A família teria respondido que ela estava apenas cansada, segundo as publicações.

Repercussão e questionamentos

Em uma publicação no TikTok, a usuária Petra Boddington criticou os procedimentos da empresa. Ela questionou a EasyJet por permitir o embarque, mesmo após funcionários perguntarem sobre a saúde da idosa e, visualmente, ela parecer inconsciente.

Posição da companhia aérea e polícia

Em posicionamento enviado ao The Sun, a EasyJet afirmou que a mulher estava viva no momento do embarque. A empresa disse que a família possuía um certificado médico atestando sua aptidão para voar e que ela estava acompanhada por profissionais de saúde. A EasyJet informou que a idosa necessitou de assistência médica somente após o embarque e que ela teria morrido antes da decolagem. A companhia ressaltou que a saúde e o bem-estar dos passageiros são sua maior prioridade.

Um porta-voz da Guarda Civil de Málaga confirmou que agentes foram chamados ao avião por causa da idosa. Ele afirmou que ela foi declarada morta na aeronave, que estava programada para decolar de Málaga com destino a Londres.