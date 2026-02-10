Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Homem é suspeito de matar filha após discussão sobre Trump

Lucy Harrison, de 23 anos, levou um tiro no peito enquanto visitava Kris Harrison no Texas, Estados Unidos

Lívia Ximenes
fonte

Lucy Harrison, de 23 anos, foi morta a tiros no dia 10 de janeiro de 2025 (Reprodução)

Lucy Harrison, de 23 anos, foi morta com um tiro no peito, supostamente disparado pelo próprio pai, Kris Harrison, após uma discussão sobre o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump. O caso aconteceu no dia 10 janeiro de 2025, em Prosper, no Texas (EUA). Lucy, nascida da Inglaterra (Reino Unido), estava visitando o pai, acompanhada do namorado, Sam Littler.

VEJA MAIS

image Casa Branca vai formalizar desregulamentação para gases de efeito estufa no dia 12
O parecer sob o então presidente Barack Obama concluiu que seis gases de efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, ameaçam a saúde pública e o bem-estar por impulsionarem as mudanças climáticas

image Casa Branca confirma que Trump receberá Netanyahu para reunião bilateral na quarta-feira
Os EUA pressionam para que o Irã reduza seu programa de mísseis balísticos e corte os laços com grupos armados

image Família acusa ICE de negar medicação a bebê com doenças respiratórias que estava sob custódia

Na época, a polícia local, responsável pela investigação, declarou o caso como um possível homicídio culposo — quando não há intenção de matar. Um júri no Texas decidiu não indiciar Kris e nenhuma acusação criminal foi apresentada contra ele. Entretanto, a Justiça britânica abriu um inquérito recente sobre a morte da jovem, no Tribunal de Chesrihe, onde Lucy nasceu.

Entre os depoimentos apresentados nessa terça-feira (10), Sam afirmou que houve uma “grande discussão” com Kris sobre Trump, que, naquele período, estava prestes a tomar posse do segundo mandato. Segundo o namorado de Lucy, ela ficava chateada quando o pai mencionava sobre comprar uma arma. O inquérito também declara que Kris se mudou para os EUA quando a filha era criança e passou por tratamento contra alcoolismo.

O pai de Lucy não compareceu à audiência de inquérito e, em declaração enviada ao tribunal, confessou ter ingerido cerca de 500 ml de vinho branco no dia em que a jovem morreu. Sam disse que, na manhã do dia 10 de janeiro, a jovem questionou o pai sobre como ele se sentiria caso ela fosse a garota abusada por Trump, se referindo às acusações feitas contra o presidente. Em resposta, Kris teria afirmado que tinha outras duas filhas que moravam com ele e que a situação não o afetaria tanto.

A fala do pai teria afetado Lucy, que foi correndo para o quarto. Ainda conforme Sam, cerca de 30 minutos antes de saírem para o aeroporto naquele dia, a jovem estava sozinha no cômodo quando o pai a pegou pela mão e levou ao quarto dele. Após, aproximadamente, 15 segundos, o namorado de Lucy ouviu um barulho alto e, em seguida, Kris gritou pela esposa, chamada Heather.

“Lembro de entrar correndo no quarto e ver Lucy caída no chão, perto da porta do banheiro, enquanto Kris gritava coisas sem sentido”, disse Sam. Na declaração enviada ao tribunal, Kris afirmou que ele e Lucy estavam assistindo a uma reportagem sobre violência armada quando ele contou que tinha uma arma e questionou se ela gostaria de ver. De acordo com o homem, eles foram até o quarto para mostrar a pistola semiautomática Glock calibre 9 mm, guardada na mesa de cabeceira.

Kris disse que a arma foi comprada porque queria passar uma “sensação de segurança” à família e negou ter discutido com Lucy antes. Em depoimento, o pai da jovem declarou: “Ao pegar a arma para mostrar a ela, eu, de repente, ouvi um barulho alto. Não entendi o que tinha acontecido. Lucy caiu no chão na mesma hora”. Segundo Kris, ele não se lembra do dedo estar no gatilho.

Na audiência, a advogada de Kris, Ana Samuel, apresentou uma solicitação da legista Jacqueline Devonish, em que ela se declare impedida de atuar no caso, alegando falta de imparcialidade. Para Ana, a investigação estava com um rumo criminal, mais do que “algo voltado para apuração dos fatos”. A advogada de Jane Coates — mãe de Lucy —, Lois Norris, afirmou que o pedido era uma “emboscada da equipe jurídica de Harrison” e que Kris era a “única pessoa que estava no cômodo” quando o tiro atingiu a jovem.

A legista Jacqueline Devonish negou o pedido para se retirar do caso. A audiência de inquérito foi adiada para esta quarta-feira (11) e, possivelmente, Jacqueline divulgará as conclusões do caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homem mata a própria filha

homem suspeito de matar a filha após discussão sobre trump

Donald Trump
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

EXPOSED?

Após conquistar medalha de bronze, atleta expõe traição ao vivo nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026

O norueguês Sturla Lægreid revelou que a situação afetou sua preparação para a competição em Milão, na Itália

10.02.26 16h40

MUNDO

Casa Branca confirma que Trump receberá Netanyahu para reunião bilateral na quarta-feira

Os EUA pressionam para que o Irã reduza seu programa de mísseis balísticos e corte os laços com grupos armados

10.02.26 16h23

OPERAÇÂO MILITAR

Paraense na Guerra da Ucrânia: voluntário morre após ser atingido por fogo de artilharia

O jovem, que atuava como voluntário integrado às forças ucranianas, foi atingido na cidade de Kupiansk

10.02.26 16h02

Família acusa ICE de negar medicação a bebê com doenças respiratórias que estava sob custódia

10.02.26 13h04

MAIS LIDAS EM MUNDO

CASO EPSTEIN

'Norte do Brasil tem as mulheres mais feias do mundo', diz e-mail atribuído a Jeffrey Epstein

Mensagem aparece em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA no âmbito do caso que investiga crimes de exploração sexual

06.02.26 11h24

MUNDO

O que é o Caso Epstein? Entenda os escândalos envolvendo Jeffrey Epstein e relação com Donald Trump

Acusado por crimes sexuais, o magnata cometeu suicídio em 2019 enquanto aguardava o julgamento

20.12.25 16h37

MUNDO

Criança de 8 anos é hospitalizada por overdose após usar caneta emagrecedora da mãe

Segundo os médicos, a dose ingerida foi extremamente alta para o organismo de uma criança

04.02.26 9h15

'CONTINUE A NADAR'

Jovem de 13 anos nada 4 km para salvar mãe e irmãos perdidos no mar: 'Não acho que sou herói'

O adolescente estava praticando caiaque e stand-up paddle com a família quando foram arrastados pela correnteza

04.02.26 12h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda