Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Casa Branca vai formalizar desregulamentação para gases de efeito estufa no dia 12

O parecer sob o então presidente Barack Obama concluiu que seis gases de efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, ameaçam a saúde pública e o bem-estar por impulsionarem as mudanças climáticas

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (wirestock / Freepik)

A Casa Branca informou nesta terça-feira, 10, que está se preparando para formalizar na próxima quinta-feira, 12, uma medida de desregulamentação que revogará a base legal estabelecida durante o governo do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com regras federais sobre gases de efeito estufa.

"Esta será a maior ação de desregulamentação da História americana e, segundo o presidente Trump, economizará ao povo americano US$ 1,3 trilhão em regulações", disse a secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, em coletiva de imprensa.

O parecer sob o então presidente Barack Obama concluiu que seis gases de efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, ameaçam a saúde pública e o bem-estar por impulsionarem as mudanças climáticas.

A desregulamentação, portanto, teria impacto sobre o meio ambiente.

Segundo a Casa Branca, a revogação do parecer adotado durante a administração Obama poderia levar à redução dos custos de novos automóveis, que têm apresentado aumentos significativos desde a pandemia.

Está programado para a quarta-feira um evento focado no uso do carvão para geração de energia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

EFEITO ESTUFA

DESREGULAMENTAÇÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Casa Branca confirma que Trump receberá Netanyahu para reunião bilateral na quarta-feira

Os EUA pressionam para que o Irã reduza seu programa de mísseis balísticos e corte os laços com grupos armados

10.02.26 16h23

OPERAÇÂO MILITAR

Paraense na Guerra da Ucrânia: voluntário morre após ser atingido por fogo de artilharia

O jovem, que atuava como voluntário integrado às forças ucranianas, foi atingido na cidade de Kupiansk

10.02.26 16h02

Família acusa ICE de negar medicação a bebê com doenças respiratórias que estava sob custódia

10.02.26 13h04

Israel deixa três vítimas em Gaza após ataque e acusa Hamas de quebrar cessar-fogo

10.02.26 11h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

CASO EPSTEIN

'Norte do Brasil tem as mulheres mais feias do mundo', diz e-mail atribuído a Jeffrey Epstein

Mensagem aparece em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA no âmbito do caso que investiga crimes de exploração sexual

06.02.26 11h24

MUNDO

O que é o Caso Epstein? Entenda os escândalos envolvendo Jeffrey Epstein e relação com Donald Trump

Acusado por crimes sexuais, o magnata cometeu suicídio em 2019 enquanto aguardava o julgamento

20.12.25 16h37

MUNDO

Criança de 8 anos é hospitalizada por overdose após usar caneta emagrecedora da mãe

Segundo os médicos, a dose ingerida foi extremamente alta para o organismo de uma criança

04.02.26 9h15

'CONTINUE A NADAR'

Jovem de 13 anos nada 4 km para salvar mãe e irmãos perdidos no mar: 'Não acho que sou herói'

O adolescente estava praticando caiaque e stand-up paddle com a família quando foram arrastados pela correnteza

04.02.26 12h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda