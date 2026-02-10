Casa Branca confirma que Trump receberá Netanyahu para reunião bilateral na quarta-feira

A secretária de imprensa, Karoline Leavitt, confirmou nesta terça-feira, 10, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá na quarta-feira, 11, na Casa Branca, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para uma reunião bilateral. O anúncio ocorreu após a retomada das negociações com o Irã na semana passada, enquanto os EUA continuam a pressionar o país persa.

Os EUA pressionam para que o Irã reduza seu programa de mísseis balísticos e corte os laços com grupos armados em toda a região. O país sempre rejeitou essas exigências, afirmando que só aceitaria alguns limites em seu programa nuclear em troca de alívio das sanções.

A visita de Netanyahu ocorre apenas duas semanas após o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro de Trump e assessor para o Oriente Médio, terem se reunido com o primeiro-ministro em Jerusalém.

Diplomacia e Pressão sobre o Irã

Os enviados norte-americanos realizaram conversas indiretas em Omã com o ministro das Relações Exteriores do Irã na última sexta-feira.

*Com informações da Associated Press