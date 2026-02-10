Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Casa Branca confirma que Trump receberá Netanyahu para reunião bilateral na quarta-feira

Os EUA pressionam para que o Irã reduza seu programa de mísseis balísticos e corte os laços com grupos armados

Redação O Liberal com informações da AE

A secretária de imprensa, Karoline Leavitt, confirmou nesta terça-feira, 10, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá na quarta-feira, 11, na Casa Branca, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para uma reunião bilateral. O anúncio ocorreu após a retomada das negociações com o Irã na semana passada, enquanto os EUA continuam a pressionar o país persa.

Os EUA pressionam para que o Irã reduza seu programa de mísseis balísticos e corte os laços com grupos armados em toda a região. O país sempre rejeitou essas exigências, afirmando que só aceitaria alguns limites em seu programa nuclear em troca de alívio das sanções.

A visita de Netanyahu ocorre apenas duas semanas após o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro de Trump e assessor para o Oriente Médio, terem se reunido com o primeiro-ministro em Jerusalém.

Diplomacia e Pressão sobre o Irã

Os enviados norte-americanos realizaram conversas indiretas em Omã com o ministro das Relações Exteriores do Irã na última sexta-feira.

*Com informações da Associated Press

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

ISRAEL

TRUMP

NETANYAHU

REUNIÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Casa Branca confirma que Trump receberá Netanyahu para reunião bilateral na quarta-feira

Os EUA pressionam para que o Irã reduza seu programa de mísseis balísticos e corte os laços com grupos armados

10.02.26 16h23

OPERAÇÂO MILITAR

Paraense na Guerra da Ucrânia: voluntário morre após ser atingido por fogo de artilharia

O jovem, que atuava como voluntário integrado às forças ucranianas, foi atingido na cidade de Kupiansk

10.02.26 16h02

Família acusa ICE de negar medicação a bebê com doenças respiratórias que estava sob custódia

10.02.26 13h04

Israel deixa três vítimas em Gaza após ataque e acusa Hamas de quebrar cessar-fogo

10.02.26 11h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

CASO EPSTEIN

'Norte do Brasil tem as mulheres mais feias do mundo', diz e-mail atribuído a Jeffrey Epstein

Mensagem aparece em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA no âmbito do caso que investiga crimes de exploração sexual

06.02.26 11h24

MUNDO

O que é o Caso Epstein? Entenda os escândalos envolvendo Jeffrey Epstein e relação com Donald Trump

Acusado por crimes sexuais, o magnata cometeu suicídio em 2019 enquanto aguardava o julgamento

20.12.25 16h37

MUNDO

Criança de 8 anos é hospitalizada por overdose após usar caneta emagrecedora da mãe

Segundo os médicos, a dose ingerida foi extremamente alta para o organismo de uma criança

04.02.26 9h15

'CONTINUE A NADAR'

Jovem de 13 anos nada 4 km para salvar mãe e irmãos perdidos no mar: 'Não acho que sou herói'

O adolescente estava praticando caiaque e stand-up paddle com a família quando foram arrastados pela correnteza

04.02.26 12h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda