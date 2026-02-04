Capa Jornal Amazônia
Jovem de 13 anos nada 4 km para salvar mãe e irmãos perdidos no mar: 'Não acho que sou herói'

O adolescente estava praticando caiaque e stand-up paddle com a família quando foram arrastados pela correnteza

Victoria Rodrigues
fonte

O jovem não estava usando salva-vidas na tentativa de resgate da família. (Foto: Australian Broadcasting Corporation (ABC/AFP))

Um adolescente de apneas 13 anos surpreendeu ao revelar que nadou por horas, nesta sexta-feira (30), para salvar a mãe e os irmãos que estavam perdidos no mar em Quindalup, na Austrália. As autoridades australianas informaram que o menino identificado como Austin Applebee nadou cerca de 4 km e no final do percurso conseguiu alcançar o seu objetivo de chegar à praia e informar o sumiço da família.

O episódio ocorreu quando o jovem havia ido passar as férias com a mãe, Joanne, e os seus irmãos Beau e Grace, na cidade turística, que fica localizada na província da Austrália Ocidental. Até que em um determinado momento, a família decidiu praticar caiaque e stand-up paddle, uma atividade que é parecida com surf, mas utiliza também um remo para dar apoio e impulsionar o turista ou atleta.

Foi então que o quarteto ficou isolado porque se afastou demais do local devido a força das águas, mas a mãe e os irmãos foram os que mais se afastaram do ponto turístico, fazendo com que o jovem ficasse preocupado com a situação. "As ondas são enormes e eu não estava usando salva-vidas. Eu só conseguia pensar: continue a nadar, continue a nadar”, disse Austin Applebee, se referindo ao filme "Procurando Nemo".

Como Austin conseguiu salvar a família?

Após o jovem nadar por quilômetros para salvar a família, ele conseguiu chegar na praia e correu para ligar à Polícia a fim de que pudessem fazer algo que salvasse sua família. Alguns minutos depois, foi fornecido um helicóptero que fez as buscas no mar e conseguiu achar Joanne e os outros dois filhos, que foram arrastados até 14 quilômetros da costa e ficaram submersos por cerca de 10 horas no local.

Após conseguir salvar a família pela rapidez com que encontrou ajuda na praia, o adolescente foi elogiado pelos policiais que estiveram envolvidos no caso de salvamento. “As ações do menino são dignas de muitos elogios. Sua determinação e coragem acabaram salvando a vida de sua mãe e irmãos”, apontou o inspetor de Polícia James Bradley.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Palavras-chave

jovem

mar

salvamento

mãe

irmãos
