Putin e Xi discutem cooperação bilateral, relação com EUA e cenário global em videoconferência

Estadão Conteúdo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder da China, Xi Jinping, realizaram uma videoconferência nesta quarta-feira (4) para discutir o aprofundamento da cooperação econômica entre Moscou e Pequim, a relação com os Estados Unidos e temas globais. Putin aceitou convite para visitar a China duas vezes neste ano.

A conversa ocorreu em meio a esforços de líderes ocidentais para reforçar laços com Pequim, apesar das divergências sobre a guerra na Ucrânia. Países europeus pressionam a China a reduzir o apoio à Rússia, enquanto Pequim se consolidou como principal parceiro comercial de Moscou, que busca aliviar os efeitos das sanções ocidentais.

Putin afirmou que o vínculo bilateral é um fator de estabilização em um cenário global turbulento. Xi disse que os dois discutiram planos para fortalecer as relações bilaterais e aprofundar a cooperação estratégica.

O presidente russo elogiou a cooperação em energia, o uso pacífico da energia nuclear e projetos de alta tecnologia, além da decisão chinesa de permitir entrada sem visto para russos, medida também adotada por Moscou.

Segundo o assessor do Kremlin Yuri Ushakov, Putin e Xi também trocaram avaliações sobre as relações com os EUA, que "praticamente coincidem", defendendo cooperação baseada no direito internacional e na Carta da ONU. Xi também apoiou as negociações entre Rússia, Ucrânia e EUA em Abu Dhabi.

Putin observou que Washington não respondeu à proposta de estender por um ano o tratado nuclear New START, que expira nesta quinta-feira, mas afirmou que Moscou seguirá aberta a negociações para garantir estabilidade estratégica. Também foram discutidas tensões envolvendo o Irã e a situação na Venezuela e em Cuba. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

RÚSSIA

CHINA

PUTIN

XI JINPING

VIDEOCONFERÊNCIA
.
