Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Papa diz que Bíblia não deve ser lida de forma 'fundamentalista'; entenda

Leão XIV alertou que contexto histórico e formas literárias são essenciais na interpretação

Hannah Franco
fonte

Bíblia não deve ser lida de forma 'fundamentalista', diz Papa (Foto: Vatican News / Reprodução)

O papa Leão XIV afirmou nesta quarta-feira (4) que a Bíblia não deve ser lida de forma “fundamentalista” ou “espiritualista”, alertando que o contexto histórico dos textos sagrados não pode ser ignorado. A declaração foi feita durante a audiência geral no Vaticano.

A fala integrou o ciclo de catequeses dedicado ao Concílio Vaticano II, evento que marcou a modernização da doutrina da Igreja Católica. Segundo o pontífice, as escrituras são “a palavra de Deus” expressa por meio de “palavras humanas”, e qualquer leitura que negligencie uma dessas dimensões se torna incompleta.

VEJA MAIS

image Papa Leão XIV cria nova diocese no Brasil; saiba onde!
A Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité, foi indicada como Catedral da nova diocese.

image Papa Leão XIV recebe María Corina Machado, líder da oposição Venezuelana, em audiência no Vaticano
Até o momento, nenhum detalhe adicional sobre o encontro, que já constava na agenda oficial do pontífice, foi informado.

Durante a audiência, Leão XIV destacou que uma interpretação correta da Bíblia deve levar em conta o ambiente histórico em que os textos foram produzidos, além das formas literárias utilizadas. “A renúncia ao estudo das palavras humanas de que Deus se serviu arrisca resultar em leituras fundamentalistas ou espiritualistas das escrituras, traindo seu significado”, afirmou.

O papa ressaltou ainda que a Bíblia não foi escrita em uma linguagem “celeste ou sobre-humana”. Para ele, a comunicação exige compreensão mútua, assim como ocorre nas relações humanas cotidianas. “Fazer-se entender pelo outro é um primeiro ato de amor”, disse.

Segundo Leão XIV, Deus escolheu se comunicar por meio de línguas humanas, inspirando diferentes autores, sob a ação do Espírito Santo, a escrever os textos sagrados. O pontífice acrescentou que cabe à Igreja reapresentar essa mensagem de forma adequada a cada época.

Ao encerrar a homilia, o papa afirmou que as escrituras devem dialogar com a vida dos fiéis no presente. “As escrituras têm a intenção de falar aos crentes de hoje, abordar a sua vida presente com os seus problemas e iluminar os passos a dar e as decisões a tomar”, declarou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Papa Leão

Bíblia
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

CARNAVAL

EUA emite alerta de ‘Carnaval seguro’ para norte-americanos: ‘Evite favelas’

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou o comunicado nessa quinta-feira (5)

05.02.26 22h03

Cuba diz buscar energia solar como alternativa, em meio a sanções dos EUA sobre fósseis

05.02.26 19h53

Ministro das Relações Exteriores do Irã parte para o Omã para realizar negociações com os EUA

05.02.26 19h33

imigrante

Empresário brasileiro é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Uma funcionária do governo estadunidense disse que o homem tem antecedentes criminais por atentado ao pudor, agressão contra criança, agressão e sequestro

05.02.26 16h37

MAIS LIDAS EM MUNDO

CONTRA AGRESSÕES

Estudante de 16 anos cria brinco que fotografa agressores

O brinco integra uma microcâmera de alta precisão e um módulo de rastreamento por GPS, ambos miniaturizados para caber no acessório

01.02.26 10h40

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

MUNDO

Criança de 8 anos é hospitalizada por overdose após usar caneta emagrecedora da mãe

Segundo os médicos, a dose ingerida foi extremamente alta para o organismo de uma criança

04.02.26 9h15

MUNDO

O que é o Caso Epstein? Entenda os escândalos envolvendo Jeffrey Epstein e relação com Donald Trump

Acusado por crimes sexuais, o magnata cometeu suicídio em 2019 enquanto aguardava o julgamento

20.12.25 16h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda