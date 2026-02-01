Capa Jornal Amazônia
Papa Leão XIV cria nova diocese no Brasil; saiba onde!

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité, foi indicada como Catedral da nova diocese.

Estadão Conteúdo
fonte

Papa Leão XIV (Instagram @pontifex)

No primeiro dia de 2026, o papa Leão XIV criou uma nova diocese no Brasil. O ato, assinado nesta quinta-feira, 1, constitui a diocese de Baturité, no Ceará. O pontífice designou o bispo franciscano capuchinho dom Luís Gonzaga Silva Pepeu para dirigir a nova divisão territorial e administrativa da Igreja, a primeira diocese criada no Ceará desde 1971. "Acolho a missão com disponibilidade, alegria e espírito de serviço", disse dom Pepeu.

Desmembrada da arquidiocese de Fortaleza, a diocese de Baturité é formada por 14 municípios que somam quase 300 mil habitantes, segundo o IBGE. São eles: Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Canindé, Caridade, Guaramiranga, Mulungu, Pacoti, Ocara, Palmácia, Paramoti e Redenção. No total, são 21 paróquias e uma área pastoral de mais de 7 mil quilômetros quadrados, a oeste da capital cearense.

Inicialmente, a diocese contará com o serviço pastoral de 28 sacerdotes diocesanos, outros 11 padres, um diácono permanente, seis seminaristas, 10 religiosos leigos e 31 religiosas.

Professor de Direito Canônico

Nascido em Caruaru (PE) em 1957, dom Luís Gonzaga Pepeu foi ordenado diácono em maio de 1982 e presbítero em dezembro do mesmo ano. No âmbito da vida religiosa, ele foi ministro provincial por dois períodos, presidente da Conferência dos Capuchinhos do Brasil (CCB) e capelão da Comunidade Portuguesa em Washington, nos Estados Unidos. Foi ainda guardião da Cúria Geral dos Capuchinhos e assessor da Procuradoria Geral da Ordem, em Roma.

Na década de 1990, cursou o mestrado em Direito Canônico na Universidade Católica da América, em Washington, e concluiu o doutorado em Direito Canônico (JCD) pela Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino (Angelicum), em Roma.

Dom Pepeu foi nomeado terceiro bispo diocesano de Afogados da Ingazeira (PE), em junho de 2001, pelo papa São João Paulo II. Em junho de 2008, foi transferido pelo Papa Bento XVI para a arquidiocese de Vitória da Conquista (BA), como segundo arcebispo metropolitano. Também foi presidente regional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e membro da comissão episcopal para a implementação do Acordo Brasil-Santa Sé. Atuou também nas arquidioceses de Olinda e Recife. O bispo é professor de Direito Canônico.

Missão de evangelizar

A CNBB emitiu nota manifestando "grande alegria" pela designação do bispo de Baturité. "Este acontecimento reflete a busca da Igreja Católica em cumprir, de forma sempre mais viva, sua missão de evangelizar e ser presença junto de seu povo."

O arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, diz ter recebido a criação da nova diocese e a designação de seu bispo com muita alegria e gratidão. "É um dom de Deus para o povo do Ceará e um sinal do cuidado da Igreja com suas comunidades. Tenho grande carinho por esta região, mas vi claramente a necessidade de criar uma nova diocese para favorecer uma evangelização ainda mais próxima e eficaz."

Em sua primeira mensagem à nova diocese, Dom Pepeu expressou gratidão e pediu a colaboração de todos os fiéis. "Acolho esta missão com disponibilidade, alegria e confiança na ação do Espírito Santo. Peço que me acompanhem com suas orações, para que eu possa ser um pastor segundo o Coração de Jesus, Bom Pastor", afirmou o bispo.

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité, foi indicada como Catedral da nova diocese. O templo é um dos mais importantes símbolos religiosos e culturais da região, com uma história ligada aos primórdios da ocupação e da evangelização do Maciço. A construção da igreja teve início em 1764 e foi concluída em 29 de novembro de 1784. Pela arquitetura e preservação, a igreja é considerada um patrimônio de fé e memória para o povo local.

