Surto de virose em cruzeiro deixa 200 passageiros doentes

Um cruzeiro de luxo pela Europa foi afetado por um surto de virose no final de janeiro desse ano. Durante a viagem de 10 dias, cerca de 200 passageiros ficaram doentes. O caso foi registrado no navio Balmoral, da empresa Fred Olsen Cruise Lines, do Reino Unido.

No roteiro, os embarcados passariam pelos fiordes da Noruega. Os sintomas surgiram nos primeiros dias e, com o decorrer do tempo, o número de infectados aumentou gradualmente. Conforme relatos, os sinais eram compatíveis a gastroenterite.

Em relato ao jornal britânico The Shetland Times, um passageiro disse que, diariamente, a tripulação atualizava sobre a quantidade de casos — crescente a cada novo relatório. Outra viajante afirmou ao jornal escocês Press and Journal que, mesmo com esforço da equipe, tudo se tornou desconfortável no cruzeiro e algumas atividades foram suspensas. “Todos os procedimentos a bordo mudaram, não havia autosserviço nas refeições”, contou.

Entre as medidas para conter a virose, a tripulação retirou objetos compartilhados de circulação, como livros e baralhos. Aos doentes, uma equipe de enfermagem foi disponibilizada. “Fiquei no quarto por 48 horas e uma enfermeira veio me ver, além de receber ligações para checar como eu estava”, falou a viajante que relatou a situação ao Press and Journal.