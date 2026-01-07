Capa Jornal Amazônia
Belém

Navios de cruzeiro em Belém: veja 3 embarcações de turismo que chegam à cidade

Visitantes desembarcam na capital paraense nos dias 12, 15 e 22 de janeiro

Lívia Ximenes
fonte

Navios de cruzeiro que estiveram em Belém durante a COP 30 (Flávio Contente / O Liberal)

Em janeiro, três navios de cruzeiro chegam à Belém do Pará. A partir da próxima segunda-feira (12), a capital paraense espera cerca de 3,3 mil visitantes de diversos lugares do Brasil e do mundo. O turismo marítimo com cruzeiros na cidade foi movimentado em novembro de 2025, com a chegada de dois navios em Outeiro, durante a 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Navios de cruzeiro que chegam à Belém em janeiro de 2026

MS Voledam

Data de chegada: 12 de janeiro, segunda-feira
Capacidade: 1,4 mil hóspedes
Diferencial: navio clássico da Holland America Line

Oceania Vista

Data de chegada: 15 de janeiro, quinta-feira
Capacidade: 1,2 mil hóspedes
Diferencial: famoso pela modernidade e sofisticação, é referência nas embarcações de luxo

Azamara Quest

Data de chegada: 22 de janeiro, quinta-feira
Capacidade: 700 hóspedes
Diferencial: conhecido por proporcionar roteiros diferentes e experiências exclusivas

