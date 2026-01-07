Navios de cruzeiro em Belém: veja 3 embarcações de turismo que chegam à cidade

Em janeiro, três navios de cruzeiro chegam à Belém do Pará. A partir da próxima segunda-feira (12), a capital paraense espera cerca de 3,3 mil visitantes de diversos lugares do Brasil e do mundo. O turismo marítimo com cruzeiros na cidade foi movimentado em novembro de 2025, com a chegada de dois navios em Outeiro, durante a 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Navios de cruzeiro que chegam à Belém em janeiro de 2026

MS Voledam

Data de chegada: 12 de janeiro, segunda-feira

Capacidade: 1,4 mil hóspedes

Diferencial: navio clássico da Holland America Line

Oceania Vista

Data de chegada: 15 de janeiro, quinta-feira

Capacidade: 1,2 mil hóspedes

Diferencial: famoso pela modernidade e sofisticação, é referência nas embarcações de luxo

Azamara Quest

Data de chegada: 22 de janeiro, quinta-feira

Capacidade: 700 hóspedes

Diferencial: conhecido por proporcionar roteiros diferentes e experiências exclusivas