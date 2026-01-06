Zé Felipe e Ana Castela cantam juntos após término; veja reação do ex-casal no reencontro
O momento aconteceu durante o cruzeiro da cantora, “Férias com a Boiadeira em Alto-Mar”, nessa segunda-feira (5)
Pela primeira vez, Zé Felipe e Ana Castela cantaram juntos após o término, nessa segunda-feira (5). O relacionamento acabou há menos de um mês e, até então, não havia registros de reencontro entre o ex-casal. O momento aconteceu durante o cruzeiro da cantora, “Férias com a Boiadeira em Alto-Mar”.
Ana Castela surpreendeu ao aparecer no palco. Segundo a revista Quem, os fotógrafos no local informaram que tudo estava sendo feito para que o ex-casal não se encontrasse. Entretanto, ela decidiu cantar ao lado de Zé Felipe um trecho da música “Sua Boca Mente”, feita pelos dois enquanto namoravam.
A reação do filho de Leonardo ao ver a ex-namorada foi de alegria. Zé Felipe sorriu e observou atento os movimentos de Ana Castela, que também apareceu sorridente. O ex-casal se cumprimentou com um abraço simples.
Apesar de cantarem juntos, Ana Castela fez questão de reforçar que o relacionamento não foi reatado. Zé Felipe se apresentou durante todo o período previsto e até utilizou uma faixa na cabeça com o nome da ex-namorada.
