Veja quem é a musa do OnlyFans que 'ficou rica' por ficar sem se depilar

Cherry, uma criadora de conteúdo de 26 anos para o OnlyFans e influenciadora de Seattle, EUA, compartilhou como conquistou rapidamente riqueza em poucos meses após decidir não remover mais os pelos do corpo.

A influenciadora norte-americana revelou que já está há oito meses sem recorrer a ceras ou lâminas, e o resultado, de acordo com ela, foi um substancial aumento em sua conta bancária.

Ao discutir sua aparência natural, ela relatou um incidente em que uma mulher ofereceu o equivalente a $19.500 para que ela cortasse seus pelos. Posteriormente, um fã se aproximou e propôs $27.000 para que ela nunca mais raspasse os pelos pubianos, uma proposta que ela escolheu aceitar.

Cherry esclareceu que é alvo de diversos comentários grosseiros devido ao seu visual. Embora tenha observado que os homens sejam mais propensos a criticar, ela também reconheceu que algumas mulheres demonstram desconforto.

"As pessoas me dizem que eu deveria 'depilar', que sou repugnante, pouco higiênica e que aparento ter um odor desagradável. Os homens parecem ter a noção de que mulheres com pelos são pouco higiênicas, enquanto consideram isso normal e atrativo em si mesmos. Às vezes tento incentivar que pesquisem sobre o assunto", ela comunicou ao Daily Star.

A criadora de conteúdo explicou que não tem a intenção de voltar a se depilar. "Ter queimaduras de depilação, por causa da lâmina de barbear, é uma droga e eu me recuso a passar por isso novamente apenas para que um homem possa ver a minha vagina lisa. Acho que só será normalizado quando mais mulheres começarem a fazer isso também [não se depilar]", ela argumentou.

Cherry expressou seu desconforto com o fato um tanto "inquietante" de que os homens preferem mulheres completamente depiladas.

"Uma mulher sem pelos não necessariamente é uma mulher bonita. É assustador que os homens esperem isso de nós mulheres. Somos adultas e deixamos o cabelo crescer, não há razão para esconder isso além das expectativas da sociedade. E eu realmente não me importo", ela assegurou.

"Muitas garotas me procuram para pedir dicas de como usar o biquíni após parar de se depilar, qual a melhor forma de explicar para o namorado, etc. Honestamente, meu conselho é fazer isso como se tudo estivesse normal. É o seu corpo e é lindo", ela encorajou.

A criadora de conteúdo revelou que ganha um total de $97.000 por mês devido à controvérsia: "Recebo dinheiro do OnlyFans e do TikTok por cada reprodução de mais de 5 segundos. Enquanto eles reclamam, perdem tempo comentando, eu apenas ganho dinheiro", ela concluiu.