Modelo abre OnlyFans gratuito para soldados ucranianos: 'Stripper de apoio emocional'

A influenciadora Fan-Pei Koung, conhecida por sua popularidade nas redes sociais, revelou sua jornada solidária na Ucrânia. A modelo e cantora norte-americana, que tem mais de 50 mil seguidores no Instagram, decidiu deixar de lado o foco em sua imagem e se juntou aos militares ucranianos em sua luta contra a Rússia, que invadiu o país em fevereiro do ano passado.

VEJA MAIS

Em entrevistas concedidas aos jornais The Daily Beast e New York Post, Fan-Pei detalhou sua mudança de perspectiva após sua primeira visita à Ucrânia em novembro do ano passado. Inicialmente, ela decidiu ser voluntária em abrigos e orfanatos para mulheres em Lviv, mas logo sentiu a vontade de apoiar os militares locais.

A influenciadora criou uma conta gratuita no OnlyFans, plataforma conhecida por conteúdo adulto, mas neste caso, voltada para oferecer apoio emocional aos soldados ucranianos, voluntários e civis que ela acredita que possam se beneficiar de um incentivo moral. Ela se autodenomina como uma "stripper de apoio emocional" e "namorada itinerante" e atualmente reside em Kharkhiv, uma das maiores cidades da Ucrânia.

Diplomacia sexy

A decisão de Fan-Pei teve uma baixa em sua popularidade nas redes sociais, visto que perdeu cerca de 5 mil seguidores desde que passou a falar sobre sua missão e engajamento com a Ucrânia.

Mudando-se definitivamente para o país em fevereiro deste ano, a americana relata que encontrou um tratamento caloroso e empático por parte dos homens ucranianos, os quais considera pensar além de si. Atualmente, ela mantém relacionamentos "ilimitados" com quatro namorados, incluindo um operador de drone, um profissional de usina elétrica e dois especialistas em tecnologia da informação.

Apesar de enfrentar barreiras linguísticas, Fan-Pei se comunica em inglês ou com a ajuda da tecnologia, além de já ter se envolvido com soldados internacionais que vieram para a Ucrânia em apoio ao país. Sua presença tem sido uma fonte de conforto para alguns militares, como um soldado britânico com quem passou seis horas conversando sobre suas experiências e problemas pessoais.

Ela descreve sua abordagem como uma forma leve de diplomacia, oferecendo apoio emocional e momentos de descontração em meio aos desafios enfrentados pela nação em guerra. Fan-Pei também ressalta a importância de abordar as necessidades sexuais dos soldados em situações de conflito, um aspecto frequentemente negligenciado nas discussões sobre o tema.