Modelo brasileira volta a postar fotos em tanques russos: 'Não tenho medo'

A modelo brasileira Liziane Gutierrez voltou a postar fotos, nesta segunda-feira (06), em meio aos tanques russos destruídos, na Ucrânia. Há uma semana a também influencer começou a receber ameaça de morte. Em suas redes sociais, Liziane clicou alguns registros em cima de um veículo, como protesto.

A modelo também atua como como voluntária na Ucrânia desde o início da invasão do país por parte da tropa rússa. Na semana passada, quarta-feira (1º), após ver as publicações da modelo, um soldado russo enviou a ela uma foto em que segurava uma faca e dizia que iria "achá-la".

VEJA MAIS

Liziane comentou que não vai apagar as fotos, como fez com as primeiras publicações. “Resolvi postar essas fotos e dessa vez NÃO vou tirá-las. Entendam de uma vez por todas; eu NÃO desrespeitei a Ucrânia e ao povo que estou ajudando desde o começo da guerra. Essa foto foi uma comemoração a derrota Russa aqui em Kyiv. Pode vir o soldado russo que for me ameaçar; eu não tenho medo!!! Se eu tivesse medo não viria voluntariar numa guerra”, escreveu.