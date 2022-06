Netflix encerra atividades na Rússia

Os assinantes russos perderam o acesso à plataforma de streaming Netflix, o caso mais recente de uma empresa ocidental a deixar a Rússia devido ao conflito na Ucrânia. O site da Netflix não está disponível desde semana passada e um porta-voz da empresa confirmou que os assinantes não têm mais acesso ao serviço. "Este é o ponto culminante da retirada do mercado russo" anunciada em março, disse o porta-voz à AFP.

A gigante americana havia anunciado no início de março a saída da Rússia, depois que o país enviou tropas à Ucrânia. O porta-voz explicou que a empresa aguardou até o fim do período de faturamento para efetivar o fim do serviço aos seus clientes.

A Netflix é líder mundial das plataformas de streaming, com 221,8 milhões de assinantes no final de 2021. A empresa afirmou em abril, em uma carta aos acionistas, que perderá quase 700.000 assinantes após a retirada da Rússia, atribuindo a circunstância à primeira queda global de assinantes da empresa em uma década. As informações são do UOL.