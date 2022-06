Para ajudar o exército ucraniano, jovens vendem nudes para arrecadar dinheiro

Com o intuito de arrecadar fundos para o exército da Ucrânia, que ainda luta na guerra contra a invasão russa, duas amigas tiveram uma ideia inusitada: vender nudes. Para isso, elas criaram uma plataforma inspirada no site OnlyFans, nomeado como "TerOnlyFans". Com informações do portal UOL.

O site não tem um preço determinando. Os usuários podem contribuir com a quantia que desejar e o valor é enviado para as forças armadas e para grupos humanitários. Em troca, eles recebem fotos de uma das 35 mulheres ou dos três homens voluntários do programa.

O nome da plataforma é um jogo de palavras que combina "Ter", uma abreviação de "defesa territorial", com OnlyFans. Para a bielorrussa Nastsassia Nasko, de 23 anos, a ideia surgiu dias depois da invasão russa ao território ucraniano no final de fevereiro.

Na época, ela vivia em Kiev, capital da Ucrânia, e recorreu à rede social Twitter para pedir ajuda e questionar se havia alguém com um carro para ajudar a resgatar um conhecido da cidade de Kharkiv. Para isso, ela estava disposta a enviar um "nude" (foto nua) para quem pudesse ajudar.

Em menos de cinco minutos, a jovem já tinha mais de dez propostas. Pensando nisso, ao lado da amiga, Anastasiya Kuchmenko, as duas lançaram a plataforma. Já foram arrecadados mais de 700 mil dólares (cerca de R$ 3,6 milhões) e tem doadores da Holanda, França e Reino Unido.

"Não somos profissionais do sexo, estamos tentando arrecadar dinheiro para a guerra", disse Nastsassia. Ela ressalta que não tem planos para encerrar as atividades e finaliza: "Vamos acabar com este projeto quando Putin morrer e a Rússia parar a invasão", conclui.

