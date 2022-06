Shopping Center com mais de mil pessoas é alvo de ataque na Ucrânia

Mísseis russos atingiram um shopping center no centro da Ucrânia, nesta segunda-feira (27), registrando pelo menos dez mortes, segundo uma autoridade local. As informações são do G1.

O vice-chefe do gabinete do presidente Zelensky, Kyrylo Tymoshenko, informou que o ataque atingiu a cidade de Kremenchuk. Além das mortes, 40 pessoas ficaram feridas.

VEJA MAIS

De acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mais de mil civis estavam dentro das instalaçoes do shopping.

No momento, ainda não havia detalhes sobre as vítimas, porém o presidente alegou que "é possível imaginar o número de vítimas".

"Nenhum perigo para o exército russo. Sem valor estratégico. Apenas a tentativa das pessoas de viver uma vida normal, que tanto irrita os ocupantes", declarou.

Carolina Mota, estagiária da redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.