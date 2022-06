Rússia vai armar Belarus com mísseis de capacidade nuclear para se opor a ‘Ocidente agressivo’

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou que o país fornecerá a Belarus sistemas de mísseis capazes de transportar armas nucleares. A decisão foi tomada após reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente do país vizinho, Alexander Lukashenko, em São Petersburgo. Na ocasião, Lukashenko expressou preocupação com as políticas "agressivas", "confrontativas" e "repulsivas" de seus vizinhos Lituânia e Polônia. As informações são da agência Reuters e foram divulgadas pela Agência Brasil.

Com o objetivo de montar uma "resposta simétrica" ao que declarou serem voos com armas nucleares da aliança da Otan liderada pelos EUA perto de suas fronteiras, o presidente da Belarus pediu ajuda à Rússia e foi atendido.

"Vamos transferir os sistemas de mísseis táticos Iskander-M para Belarus, que podem usar tanto mísseis balísticos e de cruzeiro, tanto em versões convencionais quanto nucleares", teria respondido Putin, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

O Iskander-M citado por Putin é um sistema móvel de mísseis guiados com o codinome SS-26 Stone pela Otan, substituiu o Scud soviético. Seus dois mísseis guiados têm alcance de até 500 km (300 milhas) e podem transportar ogivas convencionais ou nucleares.