Entrada da Ucrânia na União Europeia: comissão apresenta parecer favorável

O processo de entrada da Ucrânia na União Europeia teve um importante avanço nesta sexta-feira (17), com o parecer favorável emitido pela Comissão Europeia, órgão independente que representa os interesses do bloco. As informações são do G1 Mundo.

Um dia antes da publicação do comunicado da Comissão, líderes das principais potências do bloco, Emmanuel Macron, presidente da França, e os chefes de governo da Alemanha, Olaf Scholz, e da Itália, Mario Draghi, visitaram Kiev, capital ucraniana, em uma clara demonstração de apoio ao país. Essa foi a primeira viagem deles à Ucrânia desde o início da guerra com a Rússia, em 24 de fevereiro.

Para o processo de entrada da Ucrânia na União Europeia ir adiante será necessário que os 27 membros do bloco concordem com a decisão.