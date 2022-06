Líderes europeus visitam a Ucrânia: ‘mensagem de união’; veja vídeo

Líderes europeus fizeram uma visita conjunta à Kiev, capital da Ucrânia, para conversar pessoalmente com o presidente do País, Volodymyr Zelenskyi. Estavam na comitiva o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro da Itália Mario Draghi. As informações são da agência RTP e foram divulgadas pela Agência Brasil.

Na ocasião, eles discutiram o futuro do território ucraniano, que está sob ataque da Rússia desde o dia 24 de fevereiro deste ano. Segundo Macron, a visita representa “um momento importante” e manda uma “mensagem de união” para o povo ucraniano.

O líder francês afirmou ainda que crimes de guerra foram cometidos na cidade de Irpin, na entrada de Kiev. "É uma cidade heroica, marcada pelo estigma da barbárie", disse.

A cidade citada por Macon foi alvo de bombardeios intensos, em março. Mario Draghi afirmou que os russos "destruíram jardins de infância, parques infantis. Vamos reconstruir tudo".

Olaf Scholz garantiu que a Alemanha ajudará a Ucrânia a resistir à ofensiva alemã “pelo tempo que for preciso”. Segundo ele, está sendo organizada ajuda financeira, humanitária e de armamento.

