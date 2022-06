Novo mercenário de Putin é morto em conflito na Ucrânia

Um dos mercenários braço direito do presidente Vladimir Putin foi morto durante confronto em Kharkiv, na Ucrânia. As informações são do jornal britânico Metro. Um atirador ucraniano teria acertado Vladimir Andonov, de 44 anos, que também era membro do Grupo Wagner – organização militar privada responsável por infrações e crimes contra os direitos humanos.

O militar russo era conhecido como “O Carrasco”. Ele atuava de forma desleal, com ações violentas também na Síria e na Líbia. Autoridades ucranianos acreditam que ele teve papel fundamental no fuzilamento em massa de prisioneiros na guerra da Ucrânia.

A morte do mercenário já havia sido anunciada pelo jornal russo Moskovsky Komsomolets e as causas teriam sido “um ataque de um franco-atirador”. Em canal de comunicação de militares foi anunciado a morte de outro mercenário, chamado Bair Mitupov. O homem seria um combatente da região da Buriácia.

Além deles, Putin perdeu outros dois generais em um único ataque no domingo: o tenente-general Roman Berdnikov e o major-general Roman Kutuzov foram mortos na mesma emboscada em uma ponte no leste da Ucrânia, de acordo com o Metro.