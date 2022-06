Sem citar os locais, Putin ameaça atacar novos alvos se Ocidente fornecer mísseis à Ucrânia

No dia em que a região de Kiev, capital da Ucrânia, voltou a ser alvo de ataques, com várias explosões sendo registradas, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez novas ameaças, afirmando que novos alvos serão atacados se o Ocidente fornecer mísseis de longo alcance as ucranianos. “Tiraremos as conclusões apropriadas e utilizaremos as nossas armas (…) para atacar locais que até agora não visámos”, declarou, segundo agências de notícias do País. As informações são do Portal SIC Notícias.

VEJA MAIS

Para Putin, as atuais entregas de armas têm por objetivo “prolongar o conflito” entre Rússia e Ucrânia. Apesar da advertência, o líder russo não informou quais seriam os possível alvos do País.

De acordo com o Estado-maior das forças armadas ucranianas, a Rússia continua lançando mísseis e realizando ataques aéreos contra as infraestruturas militares e civis do país, sobretudo em Kiev.

As autoridades ucranianas informaram ainda que há vários alertas de ataques aéreos em muitas outras cidades, enquanto em Severodonetsk, no leste do país, prosseguem os “combates de rua".