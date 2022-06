Rússia: Putin fez tratamento contra câncer e, provavelmente, está morrendo, diz relatório dos EUA

Segundo reportagem exclusiva da revista Newsweek, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, precisou fazer um tratamento contra um câncer em abril. A publicação estadunidense relata que recebeu a informação de três líderes da Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos. De acordo com os agentes, Putin estaria com a doença já em estágio avançado.

De acordo com a revista, ele já dava sinais de estar doente em fevereiro, quando fez uma reunião com o presidente da França, Emmanuel Macron. Para a inteligência dos EUA, a mesa longa utilizada e o comportamento do presidente russo já mostraram indícios das condições de saúde dele.

“Não houve aperto de mão, nem abraço caloroso, e percebemos isso”, afirmou uma fonte da Direção de Segurança Nacional (DNI) à revista. O relato acrescenta que a área de inteligência da França também fez observações sobre a reunião, mas recusou-se a compartilhar.

Em 9 de maio, ele apareceu publicamente, no Dia da Vitória, “visivelmente inchado e sentado caído”. O relatório informa que parte dos agentes de inteligência cogitaram que Putin tem doença de Parkinson.

Vídeos de Putin foram examinados por analistas da CIA, alguns treinados em diagnóstico remoto e outros em psiquiatria. O consenso entre os peritos foi de que Putin estava doente e, provavelmente, morrendo.