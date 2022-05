'Tenho certeza que Putin acreditava que poderia quebrar a Otan', afirma Joe Biden

Troféu Romulo Maiorana

Está encerrada a votação do público para o Troféu Romulo Maiorana 2022. Mais de 6 milhões de votos foram computados.



Retrato de milhões

Um retrato de Marilyn Monroe de Andy Warhol foi leiloado ontem por US$ 195 milhões e se tornou a obra mais cara do século 20.

Joe Biden (J. Bosco)

"Tenho certeza que Putin acreditava que poderia quebrar a Otan, que ele acreditava que poderia quebrar a União Europeia”.

A declaração é do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que ontem revelou estar preocupado que o presidente russo, Vladimir Putin, não tenha uma saída para a guerra da Ucrânia. Biden ainda chamou o russo de “muito calculista”.

CULTURA

PROGRAMA



Ex-presidente do Fórum Nacional de Dirigentes e Secretários de Cultura e pré-candidata à Câmara Federal, Ursula Vidal articula, nacionalmente, a redação de uma carta-proposta ao pré-candidato à presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apresentando as demandas do setor, com ênfase na recriação do Ministério da Cultura (MinC). O fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura (FNC) também está previsto, preservando a necessidade do equilíbrio regional na distribuição de recursos. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que faz parte da coordenação de campanha de Lula, é a ponte entre Ursula Vidal e a coordenação de programa do candidato petista.

TRANSPORTE

CONCESSÃO



A prefeitura de Ananindeua realiza, no próximo dia 25, às 17h, audiência pública para debater melhorias do projeto de reestruturação do serviço de transporte coletivo do município. O projeto servirá de base à concorrência pública para a concessão do serviço que deve ser lançada nos próximos meses. Durante a audiência, a Secretaria Municipal de Transportes vai apresentar um diagnóstico do transporte coletivo na cidade e, após isso, representantes da sociedade civil, empresários e usuários poderão apresentar sugestões.



MUDANÇAS



A ideia é que o encontro sirva para avaliar os atuais itinerários, qualidade e quantidade dos veículos disponíveis para atender à população. De acordo com informações da Semutran, quatro cooperativas e duas empresas operam o sistema de transporte coletivo em Ananindeua com uma frota que soma 110 veículos, incluindo ônibus de médio e pequeno porte. Esses veículos trafegam por doze linhas dentro do município.

BR-316

OCUPAÇÃO



Está marcada para o dia 23 uma rodada de conversas entre o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e os membros da Associação dos Trabalhadores Autônomos e Informais de Marituba (Ataim), que trabalham ao longo da BR-316 e que ontem foram notificados para desocupar a área pública, irregularmente ocupada por ambulantes e vendedores. A notificação, em conjunto com diversos órgãos, incluindo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, Emprego e Renda de Marituba, justifica que a área é pública e essencial para a segurança viária.



IMPASSE



Os trabalhadores notificados ontem, porém, argumentam que não têm onde trabalhar de forma autônoma, vendendo gelo, lanches e outros produtos que eles alegam ter maior clientela neste ponto da BR-316. Já o MPPA concorda que a ocupação irregular da margem da pista para fins comerciais tem gerado graves riscos de acidentes aos ocupantes e aos próprios consumidores, mas a Promotoria de Justiça de Marituba também diz que entende a questão da geração de renda aos trabalhadores, mas que é necessário encontrar uma forma de oferecer os serviços sem descumprir condições higiênico-sanitárias e de segurança. A reunião do dia 23, para ouvir os trabalhadores, será às 9h30, no Salão Paroquial da Praça Matriz de Marituba, e pelo clima ontem, durante as notificações, já dá sinais de que será acalorada.

REAJUSTE

JUSTIFICATIVA



A Agência Reguladora Municipal de Belém (Arbel) tem um prazo de dez dias, a contar de hoje, para se manifestar sobre o aumento de 41,30% da tarifa de água na Região Metropolitana. O prazo é contado a partir da notificação feita ontem, da requisição protocolada na última sexta-feira (6), pelo defensor Mauro Pinho, coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon), que exige a justificativa para o aumento anunciado na semana passada pela agência, em um percentual que é quase o dobro da inflação acumulada no período de 2019, quando houve o último aumento, a março de 2022, que é de 22,07%. No pedido, a DPE solicita que sejam apresentados estudos e planilhas que justifiquem o reajuste de 41,30%.

CANAL

MAGUARIAÇU



O acesso ao canal Maguariaçu pela avenida Ananin, em Ananindeua, foi fechado ontem para obras de pavimentação. O trecho de rotatória ficará interditado até o próximo domingo (15). As obras são para melhorias na mobilidade urbana e na infraestrutura viária da região, interligando a BR-316 ao conjunto Guajará.

Em Poucas Linhas

► A Secretaria de Estado de Cultura realiza hoje, a partir das 9h30, na Estação Cultural de Icoaraci, programação de educação patrimonial. O evento é gratuito e inclui roda de conversa com o tema “Diálogos, Memória e História”, além do minicurso “Joias em Cerâmica”. A ação integra o projeto “Preamar do Patrimônio”.



► O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região foi premiado em primeiro lugar, como Melhor Programa de Estágio, no 13º Prêmio concedido pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O TRT encabeça o ranking de “Melhores Programas de Estágio” na categoria Organizações Públicas Federais e do Judiciário. A avaliação do Programa é feita pelos próprios estagiários, com base em uma pesquisa que considerou fatores como motivação, desafios e inclusão. A propósito, o TRT-8 abriu ontem inscrições para o processo seletivo de estagiários de nível superior. As inscrições podem ser feitas gratuitamente, diretamente no site do CIEE.



► A “Inserção de conteúdos voltados ao envelhecimento na grade curricular de ensino” é tema de reunião no plenário da Ordem dos Advogados do Brasil - seção Pará (OAB-PA), hoje, das 14h às 17h. A reunião será presidida pela advogada Letícia Bitar, presidente da Comissão da Pessoa Idosa da OAB-PA. Entre os convidados, o advogado Emídio Rebelo Filho, colunista de O Liberal e presidente da Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Pará (FAAPA).



► A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) abriu inscrições para preencher 54 vagas de níveis fundamental, médio e superior em processo seletivo simplificado, com edital no site do órgão.