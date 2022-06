'Pare com essa invasão', pediu ontem Pelé em carta aberta ao presidente Vladimir Putin

Educação musical

O prazo de inscrição para a seleção de novos alunos (entre 7 e 9 anos) do projeto “Vale Música” vai até o próximo dia 9.



Coleta de dados

O Ministério da Saúde iniciou, ontem, a nova Pesquisa Nacional de Saúde Bucal. O estudo será realizado em 422 municípios.

Charge Pelé (J.Bosco)

"Pare com essa invasão.”

O tricampeão mundial Pelé pediu ontem, em carta aberta ao presidente Vladimir Putin, o fim da invasão russa à Ucrânia, afirmando que não existem argumentos que justifiquem a violência. A carta foi divulgada por Pelé em sua conta no Instagram ao mesmo tempo que a Ucrânia estava em campo contra a Escócia em uma partida das eliminatórias do Mundial do Catar deste ano.

AEROPORTOS

Leilão



Como esperado pelo mercado, o Tribunal de Contas da União (TCU) autorizou, em sessão realizada na tarde de ontem, o governo federal a privatizar mais 15 aeroportos brasileiros. A sétima rodada de leilão será dividida em três blocos. O aeroporto de Congonhas lidera o Bloco SP/ MS/ PA/ MG, formado por pelos terminais de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul; Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais, além de Santarém, Marabá, Carajás e Altamira, no Pará. Os outros blocos são compostos pelos aeroportos de Campo de Marte (SP) e Jacarepaguá (RJ) e pelos terminais de Belém e Macapá (AP).



Edital



Com a autorização do TCU, a Agência Nacional de Aviação Civil já pode divulgar o edital do leilão, o que pode ocorrer até meados do mês que vem. O governo espera realizar o leilão ainda neste ano e estima atrair R$ 7,3 bilhões em investimentos para o setor.

PECUÁRIA

Rastreabilidade



Um dos temas que dominaram as discussões na abertura do 57º Encontro Ruralista do Pará foi a necessidade de ampliação da rastreabilidade animal na pecuária no País. Entre as vantagens estão os aspectos sanitários, controle fiscal, de riscos ambientais e sociais.



Mercado



O Pará tem hoje o terceiro maior rebanho bovino nacional, com cerca de 25 milhões de cabeças, e é o segundo maior exportador de boi vivo do Brasil. Em 2021, o Estado exportou cerca de US$ 58 milhões. Na América do Sul, o vizinho Uruguai tem 100% do rebanho rastreado, o que facilita a exportação da carne a todos os mercados, inclusive o do Japão. Mas, Argentina e Chile também apresentam números expressivos na rastreabilidade.

ELEIÇÕES

Pix



Uma das novidades das eleições deste ano, as doações de recursos para campanha via Pix foram referendadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas com um detalhe. As transferências poderão ser feitas apenas usando o CPF como chave. Nas transações cotidianas, o sistema permite uso de e-mail e número do telefone celular como identificação dos titulares das contas de onde entra e sai o dinheiro. O anúncio de que o Pix poderá ser usado como meio para doações foi feito em resposta à consulta feita pelo diretório nacional do Partido Social Democrático (PSD).

OPERAÇÃO

Prisões



O Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Pará e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária deflagraram a operação “Pombo” que resultou na prisão preventiva de dois advogados e três acusados de integrar grupos do crime organizado em municípios paraenses. As investigações estão sob sigilo, mas as prisões dos advogados teriam como causa o fato de eles atuarem como intermediários entre custodiados no sistema penal e membros das facções criminosas fora das prisões. Segundo o Gaeco, os advogados “vinham funcionando como mensageiros ao se utilizarem de suas prerrogativas conferidas legalmente pelo exercício da advocacia”.

COLETA

Emaús



O Movimento República de Emaús voltará a realizar a “Grande Coleta” após a suspensão de dois anos por causa da pandemia de covid-19. A ação está marcada para 25 de setembro. Até lá, será feito o cadastro de apoiadores que possam ceder caminhões e motoristas e luvas para os voluntários. O material doado é reformado e o valor arrecadado com as vendas ajuda a custear programas sociais que atendem crianças, adolescentes e jovens na Região Metropolitana de Belém. Entre os artigos coletados estão móveis, eletrodomésticos, brinquedos, roupas e eletroeletrônicos.

PALÁCIO

Revitalização



O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, assinará hoje, às 18h, a ordem de serviço para as obras de revitalização do Palácio “Antônio Lemos”, na Cidade Velha. As obras devem durar 18 meses. A previsão é de que o imóvel, um dos mais imponentes entre os que formam o patrimônio histórico de Belém, esteja completamente reformado em dezembro de 2023. O investimento será de R$ 26 milhões.

Em Poucas Linhas

► A presidente da Junta Comercial do Pará, Cilene Sabino, será uma das palestrantes do 18º Congresso Nacional de Leiloeiros. O evento começou ontem e vai até sábado, 4, em São Paulo (SP). Cilene participará do painel sobre o tema “Valorização do leiloeiro público oficial”.

► O Grupo de Estudos em Educação, Cultura e Meio Ambiente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável no Trópico Úmido da Universidade Federal do Pará realizará, amanhã, a 12ª edição do encontro “Universidade em Diálogos Sustentáveis”.

► Inspirado na história real de uma mãe em busca do filho escravizado em fazendas do Pará, o filme “Pureza” será exibido amanhã, em São Félix do Xingu, município com elevado índice de registros de trabalhadores em situação análoga à de escravos. O filme é protagonizado pela atriz paraense Dira Paes e é dirigido por Renato Barbieri.



► A Comissão de Educação do Senado aprovou o projeto de lei criando a “Semana Nacional da Adoção”. De acordo com o projeto, a semana deve ser celebrada no período que antecede o “Dia Nacional da Adoção” (25 de maio).

► “Superendividado, eu? E agora?” é o tema da palestra de abertura da 6ª Semana Estadual da Conciliação, que é promovida pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). A palestra é gratuita, destinada ao público em geral e será realizada amanhã, às 9h, na sede do TJPA. As inscrições podem ser feitas no site do tribunal.



► A Diretoria da Festa de Nazaré anunciou que a ilustradora, mestre em artes e professora de moda Aline Folha e a estilista Stela Rocha serão as responsáveis pela confecção do manto que será usado pela imagem peregrina no Círio deste ano. O trabalho será apresentado ao público no dia 6 de outubro.