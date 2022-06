Cidade de Sievierodonetsk é conquistada pela Rússia, em combate sangrento na Ucrânia; vídeo

No leste da Ucrânia, a cidade de Sievierodonetsk foi tomada pelo exército russo neste sábado (25). A disputa pela região é um dos combates mais sangrentos da guerra, que ultrapassou os cem dias de conflitos. Na cidade, já viveram mais de 100 mil pessoas, mas hoje o que se vê é praticamente um deserto. As informações são da Reuters.

O recuo, de acordo com as Forças Armadas da Ucrânia, foi uma "retirada tática". O exército de Volodymyr Zelensky busca lutar a partir de um terreno mais alto, em Lysychansk, na margem oposta do rio Siverskyi Donets. A cidade ucraniana já está sendo atacada pelas forças de Moscou, segundo separatistas pró-Rússia.

A vitória da Rússia em Sievierodonetsk foi a maior desde a captura do porto de Mariupol, em maio. No campo de batalha no leste ucraniano há uma enorme vantagem de Moscou em poder de fogo.

"A cidade está agora sob ocupação total da Rússia. Eles estão tentando estabelecer sua própria ordem e, até onde eu sei, eles nomearam algum tipo de comandante", explicou o prefeito Oleksandr Stryuk, em comunicado em rede nacional.

Agora, a Rússia espera pressionar e conquistar mais terreno na margem oposta do rio. Já a Ucrânia acredita que as forças adversárias ficarão vulneráveis ​​a um contra-ataque nas próximas semanas.