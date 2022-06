Russo vencedor do prêmio Nobel da Paz irá realizar leilão para ajudar crianças ucranianas

O jornalista russo Dmitry Muratov irá leiloar, nesta segunda-feira (20), a medalha que recebeu durante a premiação do Nobel da Paz de 2021. Ainda não se sabe o valor que será arrecadado, mas todo o dinheiro será enviado à Unicef, segundo o jornalista.

Muratov já havia citado que os US$ 500 mil recebidos durante a premiação seriam destinados a ajudar os ucranianos. "A ideia é dar às crianças refugiadas uma chance de futuro”. As informações são do G1.

O jornalista foi um dos fundadores do jornal russo independente Novaya Gazeta e foi o editor-chefe da publicação quando fechou em março, em meio à repressão do Kremlin a jornalistas e à dissidência pública após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Em entrevista, Muratov disse estar preocupado com as crianças que ficaram órfãs por causa do conflito na Ucrânia. “Queremos devolver o futuro deles”, disse ele.

Muratov tem criticado a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e a guerra lançada em fevereiro que fez com que quase 5 milhões de ucranianos fugissem para outros países em busca de segurança, criando a maior crise humanitária na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

A reportagem, feita pela Associated Press (AP), destaca que jornalistas independentes na Rússia estão sendo observados pelo Kremlin. Desde que Putin chegou ao poder, há mais de duas décadas, quase duas dúzias de jornalistas foram mortos.

Em abril deste ano, Muratov foi alvo de um ataque dentro de um trem em Moscou. Segundo ele, um desconhecido derramou tinta vermelha e a acetona na cabine de trem onde ele estava. Ele também teria gritado “Muratov, um brinde a nossos meninos”.

Os dois jornalistas, que receberam cada um suas próprias medalhas, foram homenageados por suas lutas para preservar a liberdade de expressão em seus respectivos países, apesar de serem atacados por seus governos e até serem ameaçados de morte.

Muratov dividiu o Prêmio Nobel da Paz no ano passado com a jornalista Maria Ressa das Filipinas.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política)