Denise Rocha, a furacão da CPI, anuncia canal no OnlyFans; veja os valores

Após realizar vários procedimentos estéticos, Denise Rocha, que ficou famosa em 2012 como a “Furacão da CPI", vai entrar para o site de conteúdo adulto “OnlyFans”. Aos 38 anos, a ex-empresária e participante de “A Fazenda 13” fez o anúncio nesta segunda-feira (27) e deixou vários seguidores animados.

Pelo Instagram, a famosa comentou que estava realizando o pedido de diversos fãs e ainda disponibilizou o pré-lançamento. "Vocês tanto pediram e eu fiz: meu OnlyFans com carinho para vocês", escreveu Denise.

Na plataforma, a modelo já fez quatro posts e divulgou os valores que irá cobrar pelas assinaturas. Mensalmente, os fãs interessados irão pagar US$ 29 (cerca de R$ 151,00). No entanto, Denise também dá a opção de pacotes de assinatura. No primeiro, válido por três meses, o custo total é de US$ 78,30 (R$ 410). Já na outra opção, de seis meses, o valor é de US$ 147,90 (R$ 774).

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)