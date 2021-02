Ex-A Fazenda, Denise Rocha eleva a temperatura no Instagram

Denise Rocha, ex-participante de A Fazenda 6, elevou a temperatura em plena tarde de quarta-feira (3), e gerou gatilho entre seus milhares de seguidores ao sensualizar apenas de biquíni no Instagram.

À beira da piscina, a modelo e influenciadora digital surgiu olhando para o horizonte, sob uso de um biquíni preto minúsculo que realçou ainda mais seus corpão. Destacando algumas das suas tatuagens mais íntimas, os detalhes não passaram batido aos olhos dos internautas.

Dentre os comentários, Denise Rocha foi cercada de elogios quentes. “Gente, que perfeita”, “Diva que fala”, “Sou seu fã”, “Eu olhei pra ela e gritei: Perfeita”, “Linda”, “Maravilhosa demais”, escreveram alguns.

A ex-assessora parlamentar Denise Rocha, que também já foi conhecida pelo apelido “Furacão da CPI”, já foi capa da Playboy. Hoje, atua como advogada e empresária.

A loura causou polêmica recentemente ao detonar o rapper Projota em suas redes sociais. Segundo a advogada, o participante do “BBB 21” (TV Globo) está “se fazendo de santo” no reality e não respeita sua esposa.

“Projota se fazendo de Santo e família no BBB , de santo não tem nada , é safado, dá em cima e não respeita a esposa. Pronto falo mesmo”.

O cantor, que teve sua postura elogiada por Tiago Leifert durante o programa, é casado desde 2019 com Tâmara Contro. Após a entrada do rapper no reality, Tamy se declarou para ele em suas redes sociais. O casal tem uma filha de 11 meses, a pequena Marieva.