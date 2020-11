Denise Rocha quebra a web com foto de bumbum empinado

Denise Rocha postou fotos ousadas no Instagram, nesta quarta-feira, 4, que atraiu a atenção de muitos seguidores. A modelo de 36 anos posou de costas, na escada da piscina, usando um biquíni fio dental com uma camisa branca.

Na legenda da postagem, ela escreveu: "'O principal fica sempre protegido, entre parênteses ou dentro do peito.' Bom dia".

Os fãs e amigos comentaram com elogios à loira, como “maravilhosa” e “deslumbrante”. Um seguidor brincou com o sobrenome da modelo e o tamanho do bumbum: “Que Rocha é essa?”, questionou.