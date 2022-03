Antes e depois de Denise Rocha, a ‘Furacão da CPI’, viraliza na web e mostra transformação

A ex- A Fazenda 6 Denise Rocha, que ficou conhecida como ‘Furacão da CPI’, em 2012, virou um dos assuntos mais comentados da web, após aparecer bem diferente das suas últimas fotos. A loira surgiu com o rosto “delicado” e com os lábios mais grossos. Veja como ela ficou:

VEJA MAIS

Alguns internautas até a consideraram "irreconhecível". Por isso, Denise decidiu explicar quais procedimentos estéticos realizou: “Eu fiz o inverso da maioria das pessoas, minha médica retirou o ácido hialurônico com uma enzima chamada hialuronidase, depois ela refez a harmonização de uma forma mais delicada e feminina. Também fiz peeling de fenol que rejuvenesceu bastante. Gostei muito do resultado".

No entanto, a loira não quis dar detalhes de quanto desembolsou na mudança do visual, alegando que varia de paciente para paciente.

Confira o antes e depois de Denise Rocha:

Denisa Rocha revela ter feito uma " harmonização de uma forma mais delicada e feminina" (Reprodução/ Redes sociais)

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)