Whindersson Nunes entra para a plataforma de conteúdo adulto: 'venho anunciar meu OnlyFans'

Whindersson Nunes, que conquistou boa forma para sua luta de boxe, anunciou a sua entrada para a plataforma OnlyFans. Lá é possível entregar conteúdo adulto ao vender assinaturas aos interessados. Elas podem ser mensais ou semanais.

"Sim, esse novinho agora tem Only Fans 🙊🙊 Cês sabem que eu gosto de ta no meio de tudo ne ?! Luto, faço humor, canto, danço, empino pipa, jogo bola e agora venho anunciar meu Only Fans ! Vai tá cheio de coisa exclusiva viu ?!", é o texto encontrado na sua bio.

Whindersson Nunes (Reprodução/Instagram)

A assinatura para o conteúdo de Whindersson Nunes é de 9.90 dólares.