Luísa Sonza posta foto de camisa sobre 'ex', Whindersson Nunes e web reagem

A cantora Luísa Sonza, 24 anos, compartilhou ontem, 21, em seu Instagram uma foto vestindo uma camisa com os dizeres: “My ex is my biggest fan”, em tradução ao português “Meu ex é meu maior fã” e, claro, o humorista e ex de Luísa, Whindersson Nunes não desperdiçou a deixa e brincou com a legenda e com os comentários de outros artistas e fãs que se intitulavam “ex” da loira, provando que a ligação continua, mesmo três anos separados.

“Nos comentários, todo mundo virando ex. [Se] Jogar do penhasco ninguém quer, né? Estou brincando gente, brincadeira!”, escreveu. Luísa reagiu: “Hahahahh que ódio”.

Outras celebridades comentaram na postagem. Pabllo Vittar disse: “a gente é ex???”, e finalizou com um emoji de coração. A atriz e ex-BBB Gleici Damasceno também reagiu: “Eu poderia ser sua ex então...”.

Confira a publicação de Luísa Sonza: