Whindersson Nunes perde para youtuber inglês King Kenny no torneio High Stakes de boxe

Foi em Dublin, na Irlanda, que o torneio de boxe High Stakes foi realizado no último sábado (15). E com um enorme público presente em seu favor, o influencer Whindersson Nunes enfrentou o youtuber britânico King Kenny, no card principal da noite. No entanto, o brasileiro acabou derrotado pelo rival por decisão unânime dos juízes.

Com a vitória, Kenny segue para as finais do torneio de celebridades, que acontece em setembro, e vai enfrentar Aneson Gib. O êxito do inglês aconteceu depois de muitas expectativas, quando ele provocou Whindersson nas redes sociais e se recusou a cumprimentar o brasileiro após a pesagem oficial.



Na hora da luta, as provocações continuaram. Kenny entrou na arena com roupão e calção nas cores do Brasil, com um funk tocando e seu córner carregando a bandeira brasileira. Mas foi quando Whindersson entrou que o público foi a loucura, enlouquecendo na arena e o apoiando durante todo o duelo, mesmo que não tenha servido muito.

Após a derrota, Whindersson declarou que está acostumado a apanhar. “Eu queria participar desse campeonato porque pra mim é muito legal. Não é a primeira vez que eu apanho, então estou acostumado. Hoje eu sei que saio daqui muito mais forte do que entrei. Antes de vir pra cá fizemos uma oração em casa, e independente do resultado de hoje, eu sabia que tinha passado um dos meses mais felizes da minha vida. Espero voltar aqui pra fazer um show de humor pra vocês nesse lugar”, disse.